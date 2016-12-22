ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,02 61,58 EUR Нал. 73,90 72,15 USD Бирж. 62,56 +0,31 EUR Бирж. 73,09 +0,44 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6665,40 +286,60 IMOEX 2334,18 -0,52% RTSI 1180,64 -0,73% Brent 72,22 -3,90% DJIA 25056,97 +0,15% Nasdaq 7804,24 -0,28%
Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды
Лента новостей
Адвокат задержанной в США россиянки прокомментировал обвинения против нее 16 июл, 23:45, Политика В Париже встретили сборную Франции с кубком ЧМ-2018. Фоторепортаж 16 июл, 23:43, Фотогалерея  Bloomberg назвал главу Amazon богатейшим человеком в современной истории 16 июл, 23:37, Бизнес Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды 16 июл, 23:05, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16 июл, 23:00, РБК и IWC Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июл, 22:57, Политика В США россиянку задержали за работу на российские власти 16 июл, 22:14, Политика «Ювентус» представил Криштиану Роналду в качестве своего игрока 16 июл, 22:07, Спорт Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 16 июл, 22:00, РБК и Ингосстрах Порошенко заявил об опасениях военной атаки России на Мариуполь 16 июл, 21:55, Политика Власти Крыма назвали условными ограничения Booking.com на бронирование 16 июл, 21:53, Технологии и медиа Стоимость нефти марки Brent упала на 5% 16 июл, 21:30, Экономика «Русский Букер» пригрозил закрытием премии 16 июл, 21:13, Общество ЦБ назвал виновника роста продуктовой инфляции 16 июл, 21:12, Бизнес Какой автомобиль выбрать для большой семьи 16 июл, 20:49, РБК и Volkswagen Teramont Booking.com объяснил ограничения на бронирование отелей в Крыму 16 июл, 20:45, Бизнес ФИФА назвала игрока сборной России открытием ЧМ-2018 16 июл, 20:40, Спорт Путин остался доволен личной встречей с Трампом 16 июл, 20:27, Политика Трамп подарил Путину майку Овечкина 16 июл, 20:18, Политика Аналитики предсказали увеличение разрыва в доходах Москвы и регионов 16 июл, 20:10, Экономика Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам колонии 16 июл, 20:00, Общество ЦБ сообщил о выводе активов на 2 млрд руб. из банка «Мастер-Капитал» 16 июл, 19:53, Финансы Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16 июл, 19:50, РБК и «Шелл» Почему масс-маркет-бренды отказываются от мохера, ангоры и шелка 16 июл, 19:43, Спецпроект РБК PINK Суд арестовал выбежавшую на поле во время финала ЧМ активистку Pussy Riot 16 июл, 19:38, Общество «Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ-100 16 июл, 19:35, Технологии и медиа Путин ответил за Трампа на вопрос про Крым 16 июл, 19:28, Политика Fiat заявил о провале забастовки из-за перехода Роналду в «Ювентус» 16 июл, 19:25, Общество
Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды
Политика, 16 июл, 23:05
0
Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды

На коммунальном предприятии «Аульский водовод» заявили, что могут прекратить поставлять питьевую воду в украинский Днепр с 17 июля из-за отсутствия реагента для обеззараживания. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как отмечается в сообщении, питьевую воду также могут не получить города Каменское, Верхнеднепровск и прилегающие населенные пункты Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов. Подача воды может прекратиться с 9:00 мск вторник, 17 июля.

«На предприятии сложилась чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении предприятия. В «Аульском водоводе» рассказали, что Аульская хлоропереливная станция прекратила поставки жидкого хлора из-за остановки производства на заводе «Днепроазот».

На Украине предупредили об остановке работы Coca-Cola и Carlsberg
Бизнес

В июне «Днепроазот» сообщил, что приостанавливает производство. На предприятии объяснили такое решение слишком высокими ценами на газ. В июле украинский премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Верховной рады заявил, что хлор в стране будет, а «Днепроазот» обязан покупать газ по рыночной стоимости. Глава правительства заметил, что дешевле газа нет, и государство не может продавать газ дешевле, чем его стоимость.

Председатель правления «Денпроазота» Сергей Сидоров заявил, что у предприятия «нет возможности работать» при существующей цене на газ, сообщается на сайте завода. Он отметил, что завод будет нести значительные убытки. Сидоров добавил, что для минимизации расходов и для поиска выхода из сложившейся ситуации было принято решение приостановить работу предприятия. «В дальнейшем, по мере того, как будет развиваться конъюнктура рынка минудобрений, ситуация на рынке газа, мы будем принимать соответствующие решения», — сказал председатель правления.

В пятницу, 13 июля, заместитель директора Европейской ассоциации бизнеса Светлана Михайловская заявила, что крупные производители пиво-безалкогольных напитков могут остановить производство на Украине из-за отсутствия жидкого хлора. Она пояснила, что на данный момент на их предприятии нет его запасов, и речь идет о прекращении их работы.

Теги: Днепр , хлор , цена на газ
Главное
В США россиянку задержали за работу на российские власти Политика
Материалы по теме
Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину Бизнес
Украина решила не повышать цены на транзит газа из России после 2019 года Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter