Жителей Днепра предупредили о возможном прекращении подачи питьевой воды

На коммунальном предприятии «Аульский водовод» заявили, что могут прекратить поставлять питьевую воду в украинский Днепр с 17 июля из-за отсутствия реагента для обеззараживания. Об этом сообщается на сайте предприятия.



Как отмечается в сообщении, питьевую воду также могут не получить города Каменское, Верхнеднепровск и прилегающие населенные пункты Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов. Подача воды может прекратиться с 9:00 мск вторник, 17 июля.



«На предприятии сложилась чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении предприятия. В «Аульском водоводе» рассказали, что Аульская хлоропереливная станция прекратила поставки жидкого хлора из-за остановки производства на заводе «Днепроазот».

В июне «Днепроазот» сообщил, что приостанавливает производство. На предприятии объяснили такое решение слишком высокими ценами на газ. В июле украинский премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Верховной рады заявил, что хлор в стране будет, а «Днепроазот» обязан покупать газ по рыночной стоимости. Глава правительства заметил, что дешевле газа нет, и государство не может продавать газ дешевле, чем его стоимость.



Председатель правления «Денпроазота» Сергей Сидоров заявил, что у предприятия «нет возможности работать» при существующей цене на газ, сообщается на сайте завода. Он отметил, что завод будет нести значительные убытки. Сидоров добавил, что для минимизации расходов и для поиска выхода из сложившейся ситуации было принято решение приостановить работу предприятия. «В дальнейшем, по мере того, как будет развиваться конъюнктура рынка минудобрений, ситуация на рынке газа, мы будем принимать соответствующие решения», — сказал председатель правления.



В пятницу, 13 июля, заместитель директора Европейской ассоциации бизнеса Светлана Михайловская заявила, что крупные производители пиво-безалкогольных напитков могут остановить производство на Украине из-за отсутствия жидкого хлора. Она пояснила, что на данный момент на их предприятии нет его запасов, и речь идет о прекращении их работы.