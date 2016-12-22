Флагман Шестого флота США вошел в Черное море для учений с ВМФ Украины

Флагманский корабль Шестого флота ​USS Mount Whitney стал вторым кораблем американского ВМФ, зашедшим в Черное море за последние два дня. Американские корабли стягиваются в этот район с целью участия в учениях Sea Breese — 2018

​USS Mount Whitney (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Командный корабль ​USS Mount Whitney, флагман Шестого флота США вошел в Черное море для участия в американо-украинских учениях Sea Breese — 2018. Об этом говорится в сообщении командования Шестого флота в Twitter.

​«Мы ожидаем совместной работы с нашими союзниками по НАТО и партнерами вне блока в целях продвижения мира и экономической стабильности. Присутствие Mount Whitney заверит их в нашей приверженности к обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении.

Накануне, 6 июля, черноморские проливы прошел также эсминец флота США USS Porter. Он также направляется на учения See Breese — 2018. Этот боевой корабль класса «Арли Бёрк», оснащенный управляемыми ракетами, регулярно принимает участие в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Так, он посещал Черное море в июне 2016 года. Вскоре после этого МИД России обвинил Вашингтон в «демонстрации силы» и осудил передислокацию сил американского ВМФ в район Черного моря.

Командный корабль Mount Whitney был введен в строй в 1971 году. В 2008 году, во время конфликта в Южной Осетии и Абхазии он в числе первых кораблей НАТО доставил грузы в грузинский порт Поти. В 2011 году корабль принимал участие в военной операции в Ливии.

Водоизмещение ​Mount Whitney составляет 18 400 тонн, длина 189 метров, скорость хода 23 узла. Корабль оснащен артиллерийским вооружением для самообороны. На его борту размещен вертолет.

Учения See Breese проводятся с 1997 года, с 2014 года они проходят ежегодно. В них, помимо США и Украины, традиционно участвуют корабли и других стран НАТО. «Украинско-американские учения «Си Бриз — 2018» начинаются на следующей неделе и станут экзаменом на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением», — заявлял 1 июля глава Минобороны Украины Степан Полторак.