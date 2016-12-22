«Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ-100

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписал соглашение с перуанской авиакомпанией Peruvian Airlines договор о намерениях покупки пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил РБК представитель ГСС.

Он отметил, что подписи под договорами поставили президент «Сухого» Александр Рубцов и основатель и акционер перуанской авиакомпании Цезарь Катаньо в рамках авиасалона Фарнборо в Великобритании.

«Ориентируясь на опыт перелетов на SSJ-100 и положительные отзывы других эксплуатантов в Латинской Америке о данном самолете, г-н Катаньо проявил интерес к самолету SSJ-100», — рассказал он.

Peruvian Airlines планирует создать дочернюю компанию на базе SSJ-100. Представитель «Сухого» сообщил, что для рейсов с большим числом пассажиров в дальнейшем может быть рассмотрена возможность приобретения пассажирских самолетов МС-21.

Как отмечает ТАСС, компании подписали соглашение в рамках авиасалона Фарнборо в Великобритании. По данным агентства, ГСС и Peruvian Airlines подписали договор о намерении приобрести десять самолетов SSJ-100 и десять самолетов МС-21. В то же время дочернюю компанию Aero Peru планируют открыть в 2020-х.

В мае и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что Россия ведет переговоры с европейскими, южноазиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами по поставкам VIP-версий самолетов SSJ-100. В конце июня «Сухой» начал разрабатывать грузовую версию лайнера SSJ-100, а также самолет увеличенной вместимости на 110 мест.