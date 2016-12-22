МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Общество, 18:25
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МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
В Москве 16 июля ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.
«В ближайший час с сохранением до 22 часов 16.07.2018 местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Минувшее воскресенье, 15 июля, стало самым жарким днем с начала месяца, рассказала РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура в Москве достигла плюс 28,7 градуса.
На текущей неделе в столице ожидается жаркая погода, однако возможны кратковременный дождь, гроза и порывы ветра.