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Казаки получили грант от мэрии Москвы на 33 млн руб. на помощь бездомным
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Казаки получили грант от мэрии Москвы на 33 млн руб. на помощь бездомным
Общество, 17:26
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Казаки получили грант от мэрии Москвы на 33 млн руб. на помощь бездомным

Члены казачьих обществ, участвовавшие в разгоне несанкционированной протестной акции 5 мая в Москве, не привлекались властями столицы для охраны общественного порядка. Об этом говорится в ответе за подписью прокурора Москвы Владимира Чурикова депутату от КПРФ Валерию Рашкину (документ есть у РБК).

В прокуратуре также отметили, что «гражданин, имевший казачью атрибутику» был оштрафован судом на 1000 руб. за нецензурную брань и неуважение к обществу после того, как он избил нагайкой участников митинга. Он не является членом Центрального казачьего войска, говорится в документе.

Другой ответ Чурикова Рашкину (также есть у РБК) касается просьбы депутата проверить законность финансирования Московского отделения «Центральное казачье войско». В прокуратуре сообщили, что департамент труда и соцзащиты населения московской мэрии предоставил 1 февраля казакам грант «на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и социальной помощи». Размер гранта составил 32,6 млн руб.

Акция сторонников Алексея Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 19 фото
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В преддверии инаугурации Владимира Путина 5 мая в городах России прошли митинги сторонников Алексея Навального под лозунгом «Он нам не царь!». При этом в Москве и Санкт-Петербурге акции не были согласованы с властями.

Позже Рашкин направил депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке после сообщений о том, что во время разгона протестных акций казаки «ожесточенно избивали граждан, в том числе с применением нагаек». Его переправили в столичную прокуратуру. Также Совет при президенте по правам человека выразил намерение проверить, как была организована охрана во время митинга.

В то же время Центральное казачье войско заявило, что казаки во время митинга не нарушили закон, а выражали свою гражданскую позицию о «недопущении насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды».

Мэрия Москвы сообщила, что не имеет отношения к присутствию казаков на акции сторонников Навального.

Издание The Bell сообщило 6 мая, что «атаковавшие участников протестных акций Алексея Навального в Москве казаки получали финансирование московского правительства на обучение разгону митингов».

Теги: прокуратура Москвы , казаки , Алексей Навальный
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