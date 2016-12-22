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Спасавший детей в Таиланде дайвер не исключил обращения в суд из-за Маска
Общество, 16:07
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Спасавший детей в Таиланде дайвер не исключил обращения в суд из-за Маска

Дайвер Верн Ансворт, принимавший участие в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, не исключил, что может подать в суд на главу Space X и Tesla Илона Маска за то, что он назвал его «педофилом». Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что на вопрос, будет ли он подавать суд на Маска, Ансворт ответил: «Если это то, что я думаю, — да». Он уточнил, что примет решение после своего возвращения в Британию на этой неделе. По его словам, ситуация с Маском «пока не закончена».

Кроме того, Ансворт добавил, что был «поражен и очень зол» в связи с комментарием Маска.

Сотрудники компании Маска ранее сконструировали мини-субмарину из частей ракеты-носителя Falcon 9 для спасения членов детской юношеской футбольной команды и их тренера, которые оказались заблокированы в пещере в Таиланде.

Ансворт заявил, что создание подводной лодки было пиар-ходом Маска.

В ответ на это бизнесмен написал в Twitter, что не видел Ансворта на месте спасения детей и призвал его показать видео. Также Маск назвал дайвера «педофилом». Впоследствии он удалил свой пост.

Спасение детей в Таиланде. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Юношеская футбольная команда и ее тренер пропали в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, после того как в регионе прошли проливные дожди. Операция по их вызволению продолжалась до 10 июля. Все были успешно эвакуированы. При спасении подростков погиб старший сержант запаса войск спецназа ВМС Таиланда.

Теги: Таиланд , Илон Маск , спасательная операция
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