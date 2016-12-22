Омбудсмен предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на украинцев

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа «Норд» на украинских моряков с судна ЯМК-0041. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

«По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов граждан Украины для выезда за границу. Об этом, в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ», — сообщила Денисова.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась, когда украинские пограничники в конце марта задержали у берегов Крыма судно «Норд». Экипаж состоял из граждан России. Команду корабля обвинили в незаконном пересечении государственной границы и составили административные протоколы, а против капитана судна возбудили уголовное дело. ФСБ завела дело на украинских пограничников. В начале мая за незаконный промысел камбалы у берегов Крыма было задержано судно ЯМК-0041. Против капитана возбудили уголовное дело о браконьерстве, позднее его арестовали. Украинская прокуратура завела дело после задержания моряков.