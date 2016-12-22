Билет для Тинькова: зачем бизнесмен покупает «Кассир.ру»

Билетные операторы стали интересны технологическим компаниям. После того как МТС закрыла сделку по покупке сервисов Ticketland и Ponominalu.ru, Тинькофф Банк готовится к приобретению доли в «Кассир.ру»

Олег Тиньков (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Проект промоутеров

О переговорах о покупке между Тинькофф Банком и владельцем «Кассир.ру» РБК рассказал источник, знакомый с деталями обсуждения. Информацию о том, что такие переговоры ведутся, подтвердил РБК и гендиректор и основной владелец сервиса Евгений Финкельштейн, не уточнив подробностей. «Мы действительно общаемся с «Кассир.ру», но никаких деталей не раскрываем», — заявил, в свою очередь, представитель Тинькофф Банка. Он лишь добавил, что банк постоянно ведет переговоры «с различными яркими проектами», чья деятельность комплементарна интересам группы «Тинькофф».

Банк может купить долю в российском бизнесе «Кассир.ру», утверждает источник РБК, знакомый с ходом переговоров. Как указано на сайте сервиса, он продает билеты на различные мероприятия в 70 городах России. Кроме того, в группу входят билетные операторы в Прибалтике, на Украине, в Казахстане и Белоруссии.

Учредителями ООО «Кассир.ру» — национальный билетный оператор», по данным ЕГРЮЛ на июль 2018 года, являются Евгений Финкельштейн (85%) и Надежда Соловьева (15%). Первый известен как президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» (PMI), как промоутер, который привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter, и как девелопер (планировал, в частности, построить в Петербурге Театр песни Аллы Пугачевой). Соловьева — тоже промоутер, основной собственник SAV Entertainment (организовывала гастроли в России Пола Маккартни, Элтона Джона, Дэвида Боуи и др.). В SAV Entertainment оставили запрос РБК без ответа.

Фото: Сергей Зимин / РБК

Два года назад Финкельштейн заявлял «Деловому Петербургу», что в 2016 году выручка сервиса превысила 13 млрд руб., из которых 7,5 млрд руб. пришлись на Россию. Весь отечественный билетный рынок основной владелец «Кассир.ру» тогда оценивал в 45 млрд руб. В 2017 году «Кассир.ру» заработал в России все те же 7,5 млрд руб., операционная прибыль составила 1,3 млрд руб., сообщил РБК Финкельштейн.

По следам МТС

Тинькофф Банк заинтересовался бизнесом по продаже билетов, после того как группа МТС закрыла сделку по покупке Ticketland.ru, второго по величине игрока на этом рынке после «Кассир.ру». Оператор связи также приобрел и сервис Ponominalu.ru. Вместе две компании, по данным МТС, «контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России». Ticketland.ru был оценен в 3,25 млрд руб., Ponominalu.ru — в 495 млн руб. при их прошлогодней выручке около 1 млрд и 200 млн руб. соответственно.

«Сейчас, после сделки с МТС, можно предположить, что постепенное объединение наших ресурсов с Ponominalu.ru выведет нас вперед, но пока мы вторые», — приводятся слова гендиректора Ticketland.ru Виталия Виноградова в исследовании PwC о российском билетном рынке.

Оценка сервиса «Кассир.ру» может быть не ниже, чем стоимость Ticketland.ru и Ponominalu.ru вместе взятых, — 3,7 млрд руб., полагает экс-директор по билетной программе оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Перлин. Эксперт исходит из того, что бизнес-модели билетных сервисов идентичны, а их ценность для компаний-покупателей эквивалентна.

За комиссию и с наценкой Годовой объем всего российского билетного рынка составляет от 45 млрд до 60 млрд руб. без учета сегмента кинотеатров, оценивают аналитики PwC на основе опроса представителей индустрии. Какова тут доля билетных операторов, не уточняется. Операторы распространяют билеты через свои кассы, на сайтах и в мобильных приложениях и работают по двум моделям: за комиссию, которая предполагает закупку билетов ниже номинала с последующей продажей по номиналу, и с наценкой, которая устанавливается сверх номинальной стоимости билетов при их продаже конечному потребителю. По данным PwC, 45% операторов предпочитает работать только по комиссионной модели, 10% — только с использованием наценки, и 45% — комбинируя две модели. До 2021 года российская индустрия развлечений будет расти ежегодно в среднем на 7,2%, оценивает PwC.

Потребность в экосистеме

«Благодаря мобильным устройствам интернет становится бизнес-инфраструктурой, позволяющей не просто получать рекламное сообщение, но и тут же товар покупать, оплачивать и заказывать его доставку или, если это услуга, моментально ее получать», — описывал происходящие сейчас в сознании потребителей изменения первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

Приобретение билетного бизнеса позволит МТС добавить в собственную экосистему мобильных приложений новый полезный и привлекающий аудиторию функционал по покупке билетов с мобильных устройств, подтверждает представитель оператора. По оценке МТС, доля онлайн-продаж билетов на мероприятия в офлайне сейчас составляет около 43% оборота всего отечественного билетного рынка, а в крупнейших городах доля электронных билетов уже достигает 60%.

Созданная Олегом Тиньковым кредитная организация позиционируется как первый российский онлайн-банк. Во время IPO банка на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков убеждал инвесторов, что его бизнес не финансовый, а технологический, и поэтому Тинькофф Банк надо оценивать по мультипликаторам ИТ-компаний.

«Мы хотим, чтобы все, что связано с финансовыми операциями, все, что связано ежедневными вещами, было в телефоне. Мы это практически сделали, мы совсем рядом, чтобы это закрыть, — заявлял Тиньков этой весной на Петербургском международном экономическом форуме. — Сейчас достроим экосистему, что человек сможет покупать и авиа-, и железнодорожные билеты, и все что угодно с этого телефона, с нашего мобильного приложения». Банк уже развивается и в других, нефинансовых сферах: в прошлом году кредитная организация запустила на частотах Tele2 виртуального мобильного оператора и купила 55% платежного сервиса Cloudpayments.