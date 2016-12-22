Рассмотрение иска Исмаилова к «Росбалту» передали в Петербург

Пресненский районный суд Москвы передал иск экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт» на рассмотрение в Санкт-Петербург, передает корреспондент РБК.

«Суд определил передать дело в Смольненский районный суд города Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения», — объявил судья Юлиан Лебедев.

Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к агентству «Росбалт» 16 мая. Он предъявляет претензии к семи статьям на «Росбалте», пять из которых написал журналист Юрий Вершов. Исмаилов требует от издания компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн руб.

Ответчиками по делу, помимо агентства, выступают Вершов, редакция «Росбалта» и главный редактор Николай Ульянов.

В 2017 году Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время бизнесмен находится в международном розыске. Источник РБК сообщал, что дело касается убийства учредителя ТЦ «Строймаркет» Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Сам Исмалов заявлял, что «не совершал за свою жизнь ни одного преступления».