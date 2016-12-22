«Мегафон» заявил о возможной продаже вышек мобильной связи

Оператор мобильной связи «МегаФон» готовится к возможной продаже своего башенного бизнеса в 2019 году, заявил и.о. финансового директора компании Александр Барунин. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о продаже дочерней структуры «Мегафона» — «Первой башенной компании», которая включает 15 тыс. вышек. «Мы готовим наш башенный бизнес для потенциальной продажи в 2019 году», — сказал он.

О планах продать вышки связи «МегаФон» заявлял в 2017 году. Тогда датой продаже также назывался 2019 год. В 2016 году компания выделила башенную инфраструктуру в отдельную дочернюю структуру — «Первую башенную компанию». Кроме вышек в нее входит оборудование сигнального освещения мачт, ограждения, подъездные пути и дороги.