Песков назвал условие расширения географии использования машин «Кортеж»

География использования лимузинов проекта «Кортеж» будет расширяться по мере того, как увеличится их производство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, на каком автомобиле будет передвигаться президент Владимир Путин во время визита в Хельсинки.

«Вы увидите, — отметил Песков. — Вы знаете, что это новые автомобили. Они выпускаются, естественно, штучно, это не массовое производство пока».

«Хотя уже осенью компания начинает принимать заказы на серийные машины, которые с нового года уже выйдут в продажу. Но, по мере того, как будет все больше производиться лимузинов, которые способны перевозить глав государств, соответственно, будет и больше возможностей для использования этих машин на более широкой территории», — заверил пресс-секретарь.

В июне Песков ответил на вопрос, почему Путин использовал во время поездок по Вене автомобиль Mercedes, а не лимузин проекта «Кортеж». Тогда пресс-секретарь объяснил это тем, что в президентском гараже пока недостаточно этих машин, чтобы использовать их как в России, так и за рубежом.

«Просто пока машин мало», — пояснил тогда Песков. Он отметил, что все машины, которые остались в президентском гараже в Москве, находились в исправном состоянии.

Как сообщало 12 июля финское издание Ilta-Sanomat, лимузин Aurus Senat проекта «Кортеж» президента Владимира Путина уже доставили в Финляндию в преддверии его визита в Финляндию, который начнется 16 июля. По информации издания, автомобиль был доставлен в аэропорт Хельсинки, расположенный недалеко от столицы Финляндии в городе Вантаа, самолетом Ил-76.

Помимо лимузина «Кортеж» в Финляндию привезли и другую машину президента — Mercedes-Benz S600.

