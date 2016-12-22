Президент Хорватии выступила за диалог с Россией вместо изоляции

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович призвала говорить с Россией, а не изолировать ее. Об этом она сообщила в интервью агентству Associated Press.



«Мы бы хотели вести диалог об общих угрозах нашей национальной безопасности. Мы должны работать вместе», — сказала Грабар-Китарович. Говоря о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, она выразила надежду, что они «покажут, что несут ответственность за стабильность в мире и за транс-аталантические отношения». Хорватский лидер заметила, что взаимотношения России и США для ее страны и всего мира имеют «первостепенное значение».



Хорватский президент также прокомментировала высказывание защитника сборной Хорватии Домагоя Вида, который на видео крикнул: «Слава Украине!». «Спорт объединяет людей. Люди наших стран устали от идеологических различий и устали постоянно возвращаться к прошлому», — заметила Грабар-Китарович.

Трамп и Путин проведут встречу в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Они будут говорить в готическом зале президентского дворца в присутствии переводчиков. После переговоров тет-а-тет оба лидера примут участие во встрече делегаций США и России, которая пройдет в формате рабочего завтрака.



В воскресенье, 15 июля, завершился чемпионат мира по футболу. Финальный матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» между сборными Франции и Хорватии. В итоге победителем ЧМ стали французы, обыграв хорватов со счетом 4:2. Президент Грабар-Китарович присутствовала на матче вместе с Путиным, французским президентом Эмманюэлем Макроном и другими высокопоставленными гостями.

Перед матчем Грабар-Китарович подарила Путину футболку хорватской сборной с цифрой девять и надписью Putin. Хорватский лидер поблагодарила президента России за хорошую организацию ЧМ и заметила, что во время чемпионата не было зафиксировано инцидентов и высказываний, которые могли бы быть связаны с проявлением ненависти. В свою очередь, российский президент подарил хорватскому лидеру букет цветов и поздравил с выходом сборной ее страны в финал ЧМ.