Президент Хорватии подарила Путину футболку национальной сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарила ему футболку хорватской команды с надписью Putin, сообщает агентство «Интерфакс». «Это для сегодняшнего вечера», — сказала она, предложив Путину поддержать именно ее страну в финальном матче чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией.

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Также Грабар-Китарович поблагодарила российского президента за хорошую организацию чемпионата мира и тот факт, что в ходе турнира не было зафиксировано инцидентов и высказываний, который могли бы рассматриваться как проявление ненависти.

В свою очередь, Путин подарил президенту Хорватии букет цветов и поздравил Грабар-Китарович с успешным выступлением ее сборной на чемпионате мира. Президент России выразил надежду на то, что финальный матч получится интересным.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу, последовательно обыграв Нигерию, Аргентину, Исландию, Данию, Россию и Англию.

Нападающий Андрей Крамарич, который на чемпионате мира играет под номером 9 (именно эта цифра на футболке, подаренной российскому президенту), за время турнира забил всего один гол. Он отличился в матче против сборной России в четвертьфинале мирового первенства, сравняв счет.