Путин подписал указ о весеннем призыве 128 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве с апреля по июль 2018 года на военную службу 128 тыс. граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 г. призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 128 000 человек», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок военной службы по призыву истек, должны быть уволены.

19 марта стало известно, что Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком на два месяца. Сообщалось, что сборы будут проходить в вооруженных силах, органах государственной охраны и органах ФСБ.

