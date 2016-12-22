Трамп рассказал об ожиданиях критики в свой адрес после встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако ожидает критику в свою сторону, несмотря на итоги переговоров. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«К сожалению, как бы хорошо я ни выступил на саммите, если бы мне дали великий город Москву в качестве возмездия за все грехи и беды, совершенные Россией, я вернусь и подвергнусь критике, что этого было недостаточно, что мне нужно было получить еще и Санкт-Петербург!» — пошутил президент.
Он отметил, что большинство американских средств массовой информации являются «врагами народа», а все демократы знают, как препятствовать и противостоять. Трамп добавил, что это является причиной раздора и ненависти, распространившихся в США, однако отметил, что когда-нибудь она «заживет».
Ранее Дональд Трапм заявил, что ожидания от встречи с Путиным у него «невысокие». При этом он отметил, что из встречи двух лидеров не может получится ничего плохого, и добавил, что верит в личное общение.
Встреча президента США и российского лидера пройдет в Президентском дворце в Хельсинки 16 июля.