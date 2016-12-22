В Кабуле семь человек погибли в результате теракта с участием смертника
Политика, 19:07
0
В Кабуле семь человек погибли в результате теракта с участием смертника
В результате срабатывания взрывного устройства, которое привел в действие боевик-смертник, в столице Афганистан семь человек погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщает агентство Reuters. Взрыв произошел возле Министерства развития сельского хозяйства, в тот момент, когда здание покидали его сотрудники.
По словам представителя кабульской полиции Хашмата Станекзая, большинство погибших работали в ведомстве. Он указал, что пока ни одна группировка не взяла ответственность за случившееся.Ранее ООН сообщила, что число жертв среди мирных жителей в Афганистане достигло максимального показателя за несколько лет. За первую половину года погибли 1692 человека. Снижению активности боевиков из различных группировок не помешало в том числе и перемирие, которое власти страны заключали с «Талибаном» (запрещенной организацией).