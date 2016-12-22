Спасенные в Таиланде дети не смогут посмотреть финал ЧМ в прямом эфире

В Таиланде двенадцать спасенных из затопленной пещеры мальчиков и их тренер по футболу не смогут посмотреть финальный матч чемпионата мира в прямом эфире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на должностное лицо в больнице, в которой они проходят реабилитацию.

«Учитывая тот факт, что финал будет транслироваться довольно поздно, а мы хотим, чтобы мальчики отдыхали и не слишком много смотрели в экраны, мы запишем финальный матч и покажем его им позже в записи», — сказал представитель больницы Прачанукро.

Агентство добавило, что трансляция финального матча, где сыграют сборные Франции и Хорватии, в Таиланде начнется в 22:00 по местному времени (18:00 мск).

Подростковая футбольная команда «Дикие кабаны» и их тренер пропали 23 июня в пещере Кхао-Луанг. В заповеднике рядом с пещерой спасатели нашли велосипеды группы и ее экипировку. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому ребята не смогли выбраться из нее. Поисково-спасательная операция продолжалась в течение двух недель. Все это время пострадавшие укрывались в воздушном кармане пещеры.

Последняя стадия по спасению завершилась 10 июля. Их выводили в течение трех дней.

После спасения всех детей и тренера глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил их на финал чемпионата мира по футболу. Однако Футбольная ассоциация Таиланда проинформировала ФИФА, что по медицинским показаниям мальчики не смогут отправиться в Москву.

Также на прошлой неделе, по данным Reuters, «Манчестер Юнайтед» пригласил «Диких кабанов» посмотреть матч на своей площадке «Олд Траффорд».