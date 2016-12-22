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Новая конституция Кубы введет пост президента и частную собственность
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Новая конституция Кубы введет пост президента и частную собственность
Политика, 05:37
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Новая конституция Кубы введет пост президента и частную собственность

Новая конституция Кубы введет в республике должность президента и ограничит пребывание на ней десятью годами. Описание проекта нового закона опубликовано в газета Granma, которая является официальным печатным органом ЦК Компартии Кубы.

Законодательную базу для реформирования конституции разработала рабочая группа под председательством генерала армии Рауля Кастро Рузы при сотрудничестве и ряда специалистов. Комиссию, которая займется реформированием конституции, было решено создать 2 июня. В нее, кроме кубинского лидера, вошли второй секретарь ЦК Компартии и 33 депутата. Комиссия представила проект новой конституции Кубы на седьмом пленарном заседании ЦК партии и Госсовета. Документ представят на рассмотрение Национальному собранию народной власти 21, 22 и 23 июля.

Вводятся должности президента и премьер-министра республики. Президент будет исполнять функции главы государства и избираться Национальной ассамблеей народной власти (однопалатным парламентом) из числа депутатов на пять лет с правом занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Согласно нынешней конституции, главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. В апреле 2018 года на этот пост был избран Мигель Диас-Канель, бывший вице-президент страны. Он стал первым кубинским лидером не из семьи Кастро после революции 1959 года. Пребывание на этой должности на Кубы сейчас не ограничено по времени.

Вводится должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров — высший орган исполнительной власти страны. В стране произойдет разделение постов президента и главы правительства.

в новом основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В документе появится пункт, признающий свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную собственность. Однако в стране сохранится положение о государственной собственности на основные производства и плановом характере экономики.

Впервые в конституцию планируют внести пункт о запрете дискриминации по половому, этническому признакам и инвалидности.

Нынешняя конституция Кубы была принята в 1976 году, в нее вносили изменения в 1992 и 2002 годах.

Теги: Коммунистическая партия Кубы , частная собственность , конституция
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