Twitter приостановил действие связанных с 12 россиянами аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывш. ГРУ), обвиненными спецпрокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Twitter.

«Действие учетных записей приостановлено из-за нарушения наших правил», — уточнил собеседник агентства.

В сообщении агентства говорится, что Twitter приостановил действие учетных записей @DCLeaks_ и @Guccifer_2, названия которых упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном со взломом и публикацией документов. В заключении спецпрокурора утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе DCLeaks и Guccifer 2.0».

Минюст США 13 июля заочно предъявил обвинения 12 россиянам, сотрудниками бывшего ГРУ. По данным министерства, они связаны со взломом переписки кандидата в президенты США от «Демократической партии» Хиллари Клинтон и сетей этой партии.

По данным Мюллера, в деле в том числе упоминаются три офицера воинской части 74455 на улице Кирова в подмосковных Химках — полковник Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Королев. Спецпрокурор уверяет, что это подразделение публиковало компроматы через созданные им же сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0.

Дело о вмешательстве в выборы президента США 2016 года и о связях сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами расследуется в Вашингтоне с 2017 года. С мая того же года дело ведет Роберт Мюллер.

Ранее Трамп называл это дело «американским позором» и «охотой на ведьм». Москва отрицает информацию о причастности к вмешательству в выборы. Обвинения 12 россиян в Совфеде назвали «информационной атакой».