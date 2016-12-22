СМИ сообщили о договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

«Исламистское движение, ХАМАС, которое управляет сектором Газа, согласилось на предложение Египта вернуться к прекращению огня, чтобы остановить эту эскалацию», — сказал Бархум.
Представитель израильских военных отказался от комментариев, отметив, что действия израильской стороны будут зависеть от того, что будет происходить «на земле».
Позже израильские военные сообщили о пуске двух мин из сектора Газа. Сирены сработали в региональном совете Эшколь. В ответ на это израильская сторона поразила пусковую установку, из которой были выпущены снаряды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
Ранее Израиль нанес удар по сектору Газа в качестве ответа на обстрел со стороны Палестины. По словам Фаузи Бархум, члены группировки атаковали израильцев в ответ на предыдущие авианалеты.
Отношения между Израилем и Палестиной обострились после того, как весной палестинцы провели масштабные протесты на границе с Израилем. Протесты завершились военным столкновением между двумя сторонами. В результате этого было убито 140 палестинцев, а боевики ХАМАС неоднократно пытались прорваться через израильскую границу, нанося урон израильским сельскохозяйственным угодьям.
Движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Японии и ЕС. Оно запрещено в Иордании и Египте. В России движение считается легитимным участником переговоров.