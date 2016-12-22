Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и вернуться в Россию. Об этом он заявил перед началом гала-концерта «Ночь в Большом» в Большом театре (ГАБДТ), который посвящен закрытию ЧМ-2018 по футболу.

«Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда», — сказал глава ФИФА.

Он поблагодарил футболистов, назвав их «главными актерами» чемпионата, которые, блистали на футбольном поле и подарили невероятные эмоции. Также он поблагодарил тренеров, которые передавали футболистам свою силу духа и судей, которые были великолепны на ЧМ.

Инфантино поблагодарил миллионов фанатов со всего мира, которые приехали на чемпионат по футболу и с гордостью несли по России флаги своих стран. «Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим», — отметил он.

Президент ФИФА поблагодари Путина за его приверженность и самоотверженность, отметив, что без него событие бы не состоялось.

Он поблагодарил российскую сборную Станиславом Черчесовым и Игорем Акинфеевым за эмоции, которые они подарили, не только своим болельщикам, но и всем любителям футбола.

По словам Инфантино, в связи с чемпионатом изменилось представление мира о России. Турнир смотрели около 4 млрд человек со всего мира, и они видели красоту, культурное и исторической богатство России. Глава футбольной федерации добавил, что это был лучший в истории чемпионат мира.

Ранее Инфантино заявил журналистам, что за время ЧМ Россия стала настоящей футбольной державой, футбол стал частью ее ДНК, вошел в кровь страны.

Накануне финала ЧМ-2018 года в ГАБДТ проходит гала-концерт звезд мировой оперы. На праздник пригласили представителей иностранных делегаций, президента и членов совета ФИФА, глав футбольных ассоциаций, известных футболистов и др.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня и завершится 15 июля финальным матчем между сборными Франции и Хорватии. Турнир начнется в 18:00 мск.