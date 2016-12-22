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Инфантино рассказал об изменившемся восприятии России после ЧМ
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Инфантино рассказал об изменившемся восприятии России после ЧМ
ЧМ-2018, 12:53
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Инфантино рассказал об изменившемся восприятии России после ЧМ

Чемпионат мира по футболу повлиял на восприятие России всеми странами. Об этом заявил журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «РИА Новости».

«Россия стала настоящей футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК, вошел в кровь страны», — заявил он.

Инфантино считает, что все, кто приехал в Россию, открыли для себя «прекрасную, гостеприимную страну». «Думаю, что благодаря чемпионату мира многие предубеждения изменились, потому что все увидели настоящий характер россиян», — отметил глава ФИФА.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня в 11 городах. Финальный матч пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» между сборными Франции и Хорватии.

Ранее власти Москвы заявили, что за время проведения ЧМ столицу посетили 3 млн туристов. Первое место занял Китай, второе — США, третье — Германия, затем идут Голландия и Франция.

Теги: ФИФА , Джанни Инфантино , ЧМ по футболу
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