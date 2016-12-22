В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в ДТП с автобусом
Общество, 21:41
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В Лос-Анджелесе 25 человек пострадали в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус перевернулся в центре Лос-Анджелеса, пострадали 25 человек, передает Los-Angeles Times со ссылкой на офицера патрульной службы.
Во время движения по автостраде автобус въехал в бетонный блок, разделяющий две полосы и перевернулся. Сотрудники полиции допросили водителя, но не стали его задерживать. Сообщается, что он не был пьян.
С места происшествия в больницы доставили 25 человек. Как уточнил представитель пожарных, состояние четверых из них оценивается как серьезное, еще пятерых как удовлетворительное.
Полиция выясняет причину инцидента и проверяют, были ли пассажиры и водитель пристегнуты.