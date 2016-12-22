Кадыров опроверг информацию о казни чеченок в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «фальшивкой» появившуюся в СМИ информация о том, что в Афганистане казнили чеченок, примкнувших к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сообщило о казни афганское агентство Khaama Press, которому информацию предоставили неназванные источники. По его данным, казнь произошла после столкновения между членами ИГ и запрещенного в России движения «Талибан».

«Конечно, никто не сомневается в том, что иблисовцы и талибы способны на зверства. Но в данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких «чеченских боевиков». Если есть женщина, значит есть и отряды чеченские», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал новость о казни фальшивкой, которая была «порождена в агитпропе коалиционного командования или их учениками из местного дезинцентра».

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что боевики «Талибана» изнасиловали и убили трех женщин из Чечни и Узбекистана, которые были членами ИГ.