Два подростка погибли в результате авиаудара Израиля по сектору Газа

В результате атаки израильских истребителей по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа погибли двое подростков, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на Минздрав страны.
Погибшим было 15 и 16 лет, они находились в здании на севере Газы, которое попало под удар. Кроме того, 15 человек в разных частях города получили ранения.
Ранее Силы обороны Израиля нанесли удар по территории сектора Газа чтобы ответить на обстрел со стороны палестинцев. Официальный представить ХАМАС Фаузи Бархум сказал, что члены группировки атаковали израильцев в ответ на предыдущие авианалеты.
По словам израильских военных, целью атаки были штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие и ракетный пусковой комплекс на севере сектора Газа. Глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал-майор Ронен Манелис заявил, что Военно-воздушные силы разбомбили 40 объектов.
По данным Сил обороны Израиля, за последние сутки с территории сектора Газа выпустили 90 ракет и минометных снарядов.
Движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Японии и Евросоюзе. Кроме того, организация запрещена в Иордании и Египте. В России ХАМАС считается легитимным участником переговоров.