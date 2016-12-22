Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева поженились, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «СтарХит».

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой», — написал он, не уточнив источник этой информации.

Сердюков был министром обороны с 2007 по 2012 годы. Он был отправлен в отставку президентом России Владимиром Путиным на фоне расследования махинаций в ОАО «Оборонсервис». В 2013 году против Сердюкова возбудили уголовное дело о халатности, своей вины он не признал, через год он был амнистирован по нереабилитирующим обстоятельствам.

Васильева, которая была руководителем департамента имущественных отношений Минобороны, в 2015 году была признана виновной в мошенничестве и приговорена к пяти годам лишения свободы за хищение. В срок ее заключения было зачтено время, проведенное под арестом и 25 августа 2015 года суд освободил ее условно-досрочно.