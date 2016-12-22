В Сети появилось видео испытаний «летающей машины» BlackFly

Канадский стартап Opener провел испытания своей «летающей машины» BlackFly, видеозапись опубликована на YouTube-канале компании.

Видео: Opener / YouTube

Сообщается, что мультикоптер может пролететь до 40 миль (64 км) на одном заряде и развивать скорость до 72 м/ч (115 км/ч). Компания отмечает, что летательным аппаратом легко управлять и для полетов на нем не нужны специальные навыки.

Управлять BlackFly должен один пилот, рост которого не должен превышать 198,12 см, а вес 113,3 кг. Взлет и посадку мультикоптера нельзя проводить в случаях, когда скорость ветра превышает 11,1 м/с. Аппарат приспособлен к посадке на лед, асфальт, снег и траву.Стоимость BlackFly и дату его поступления в продажу в компании не уточнили.