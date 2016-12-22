В МЧС предупредили москвичей о граде и дожде в субботу

В субботу, 14 июля, в Москве местами пройдут дожди, грозы и град, порывы ветра могут достигать 17 м/с, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля c 14:30 до 21:00 местами в Москве ожидается гроза, дождь, местами сильный, град, порывы ветра 12–17 м/с», — говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение выпустило и главное управление МЧС по Московской области. В ведомстве советуют не укрываться под деревьями во время непогоды, обходить ненадежные конструкции и рекламные щиты.
В МЧС напомнили водителям, что во время грозы видимость ухудшается, а также посоветовали не оставлять автомобили возле деревьев.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в воскресенье, 15 июля, в Москве пройдут кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет подниматься до плюс 30 градусов. «Будет душно, как в духовке», — добавил Тишковец.