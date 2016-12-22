Один из пострадавших после взрыва на станции «Сургутнефтегаза» скончался

Один из пострадавших в результате взрыва на предприятии «Сургутнефтегаз» в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа скончался, сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.
Мужчина скончался в больнице в пятницу,13 июля. В то же время еще один пострадавший остается в реанимации, остальные находятся в тяжелом состоянии, а также средней тяжести.
Такую же информацию в департаменте здравоохранения округа сообщили ТАСС.
Взрыв в ремонтном цехе компрессорной станции «Сургутнефтегаза» произошел 13 июля. В результате пострадало семь человек, однако пожара и обвалов не возникло. Телеканал Рен-ТВ сообщал, что с предприятия эвакуировали всех людей.
В связи с произошедшим следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда). По данным следствия после разгерметизации взорвалась литиевая батарея в агрегате для очистки промышленных труб. Следователи проведут технические экспертизы аппарата.