Rolling Stone опубликовал топ-50 лучших комедий XXI века

Фото: кадр из фильма «Победители шоу»

По версии журнала, на первом месте в рейтинге стоит лента «Победители шоу» (Best in Show) 2000 года режиссера Кристофера Геста. В ленте сыграли сам режиссер, Юджин Леви, Кэтрин О’Хара и другие. Фильм рассказывает о подготовке к престижной выставке собак и об отношениях хозяев питомцев-участников.



На втором месте авторы Rolling Stone поставили комедию 2009 года «В петле» (In the Loop) режиссера Армандо Ианнуччи, которая рассказывает о борьбе сторонников и противников войны в высших эшелонах власти в США и Великобритании. На третьем месте — фильм «Девичник в Вегасе» (Bridesmaides) 2011 года Пола Фига о приключениях подружек невест. Четвертое место в рейтинге занимает кинолента «Сводные братья» (Step Brothers) 2008 года режиссера Адама МакКея о взаимоотношениях двух 40-летних мужчин, которые из-за брака своих родителей стали сводными братьями.

Топ-5 комедий замыкает «Идиократия» (Idiocracy) режиссера Майка Джаджа, которая вышла на экраны в 2005 году. Фильм рассказывает о капрале, которого выбрал Пентагон для длительного усыпления. Он просыпается через 500 лет и попадает в мир, где интеллект людей ниже чем у него, и капрал становится самым умным человеком на свете.

Также в десятку лучших комедий вошли такие фильмы, как «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром».