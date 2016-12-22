Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 128

В результате взрыва, устроенного смертником в пакистанского городе Мастунг, погибли 128 человек, передает телеканал Geo TV cо ссылкой на представителя МВД провинции Белуджистан Умара Бангалзая.

Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России), сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности террористов.

Ранее власти заявляли о 70 жертвах взрыва в Мастунге, включая кандидата в депутаты от партии «Буладжистан Авами» Сиража Райсани, еще 120 получили ранения. Саперы, прибывшие на место инцидента, рассказали, что преступники использовали от 16 до 20 кг взрывчатых веществ.

Это второй за сутки взрыв в Пакистане: утром в пятницу неизвестный атаковали конвой другого кандидата в парламент, Ахрама Хана Дуррани. Погибли четыре человека.

11 июля в пакистанском городе Пешавар смертник взорвался на митинге Народной национальной партии. Жертвами стали 15 человек, в том числе лидер партии Харун Билур и его сын Даниял.

Выборы в парламент Пакистана назначены на 25 июля.