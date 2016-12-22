В результате второго за день взрыва в Пакистане погибли 70 человек

Смертник устроил взрыв на предвыборном митинге в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. По меньшей мере 70 человек погибли, еще 120 ранены, передает телеканал Geo TV.
В числе погибших оказался кандидат в депутаты Сираж Райсани, выдвинутый от партии «Буладжистан Авами». По словам саперов, для взрыва использовали от 16 до 20 кг взрывчатых веществ.
Ранее взрыв произошел в пакистанском городе Банну. Неизвестные атаковали конвой экс-министра строительства Пакистана Ахрама Хана Дуррани, который выдвинут на парламентские выборы от альянса Муттахида Маджис-э-Амаль. В результате атаки четыре человека погибли.
11 июля на митинге Народной национальной партии в городе Пешавар взорвался террорист-смертник. Жертвами атаки стали 15 человек, включая лидера партии Харуна Билура и его сына Данияла.
25 июля в Пакистане продут выборы в парламент.