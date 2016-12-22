Суд арестовал экс-министра здравоохранения Дагестана

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов арестован на десять суток до предъявления обвинения. Об этом сообщила РБК в пресс-службе МВД по республике.

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия. За это время следователи должны предоставить доказательства для запрашиваемой меры пресечения. Как пояснили в МВД, после предъявления обвинения арест будет продлен на два месяца.

Заслуженный врач РФ Танка Ибрагимов возглавлял минздрав Дагестана с февраля 2013 года по апрель 2018-го. Бывшего министра задержали 7 июля после обысков в его доме. Его подозревают в хищении бюджетных средств при закупке медицинского оборудования по завышенной стоимости.

Масштабная антикоррупционная операция с участием силовиков из федерального центра продолжается в Дагестане с начала года. Возбуждено несколько десятков уголовных дел. Покинул свой пост прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, арестованы врио премьер-министра региона Абдусамад Гамидов и двое его замов, мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. По данным источников РБК, следственные действия в том числе проводились в министерстве здравоохранения Дагестана.