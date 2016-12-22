В Дагестане задержали экс-главу республиканского Минздрава

В Махачкале задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, а также в правительстве. Информацию подтвердил собеседник «Интерфакса».

Отмечается, что задержание прошло после обысков в доме экс-чиновника в Махачкале. Ибрагимова заподозрили в хищении ​бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Ибрагимов возглавлял Минздрав с февраля 2013 по апрель 2018 года. До этого он работал в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова. Ибрагимов является обладателем звания ​«Заслуженный врач Российской Федерации», а также лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

В февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция при участии силовиков из федерального центра. Тогда арестован был ряд чиновников, ​во многих ведомствах прошли обыски. По данным источников РБК, следственные действия в том числе проводились в ​Министерстве здравоохранения республики.