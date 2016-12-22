Умер отец генсека НАТО Торвальд Столтенберг

В Норвегии в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в прошлом занимавший посты министра обороны и министра иностранных дел, передает Aftenposten cо ссылкой на пресс-службу Лейбористской партии Норвегии.

Там рассказали, что Столтенберг-старший умер у себя дома после болезни. Глава партии Йонас Гара Стере выразил свои соболезнования, отметив, что Торвальд Столтенберг никогда не сдавался и ставил людей на первое место.

Столтенберг-старший родился в Осло в 1931 году. С 1979 по 1981 год он занимал пост главы Минобороны Норвегии, а с 1987 по 1989-й был министром иностранных дел. Затем он год работал постпредом страны в ООН, после чего вернулся на должность главы МИДа.

В 1992 году он участвовал в создании Союза государств Балтийского моря, а с 1999 по 2008 год был президентом Норвежского Красного Креста. В 2014 году его сын стал 13-м генеральным секретарем НАТО.