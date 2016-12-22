Экс-генсек НАТО Питер Карингтон умер в возрасте 99 лет

Питер Карингтон, 1984 год (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

В Великобритании скончался бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава МИД страны Питер Карингтон, сообщается на сайте палаты лордов.

Карингтон умер в понедельник, 9 июля, ему было 99 лет. В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй назвали его смерть «очень грустной новостью».

Ее предшественник на этом посту Дэвид Кэмерон заявил, что Карингтон был «прекрасным человеком и великим госслужащим», отметив, что его будет очень не хватать.

Карингтон родился 6 июня 1919 года. Он был членом Консервативной партии и возглавлял ее фракцию в парламенте Великобритании с 1963 по 1970 год, а также в период между 1974 и 1980 годами. За свою карьеру Карингтон успел побывать министром обороны и главой МИД Великобритании. С 1984 по 1988 год он работал генеральным секретарем НАТО.