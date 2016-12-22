АЛРОСА утвердила дивиденды за 2017 год в размере 38,59 млрд руб.

Акционеры компании АЛРОСА утвердили дивиденды в размере 38,59 млрд руб., что составит 5 руб. 24 коп. на акцию. Решение было принято на годовом собрании, говорится в сообщении компании.
На выплату дивидендов направят 50,07% чистой прибыли за прошлый год.
Отмечается, что размер выплат стал одним из самых высоких в истории компании. На первом месте все еще стоят дивиденды за 2016 год в размере 65,8 млрд руб.
Таким образом компания утвердила рекомендованный ранее Набсоветом размер девидендов.
За 2017 год чистая прибыль акционеров АЛРОСА по МСФО снизилась в 1,7 раза, до 77,1 млрд руб., на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов.
АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов. Росимущество владеет 33% акций компании, еще 25% плюс одна акция принадлежит Якутии, и 8% акций — якутским улусам (районам Якутии).