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АЛРОСА утвердила дивиденды за 2017 год в размере 38,59 млрд руб.
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АЛРОСА утвердила дивиденды за 2017 год в размере 38,59 млрд руб.
Экономика, 14:49
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АЛРОСА утвердила дивиденды за 2017 год в размере 38,59 млрд руб.

Акционеры компании АЛРОСА утвердили дивиденды в размере 38,59 млрд руб., что составит 5 руб. 24 коп. на акцию. Решение было принято на годовом собрании, говорится в сообщении компании.

На выплату дивидендов направят 50,07% чистой прибыли за прошлый год. 

Отмечается, что размер выплат стал одним из самых высоких в истории компании. На первом месте все еще стоят дивиденды за 2016 год в размере 65,8 млрд руб.

Таким образом компания утвердила рекомендованный ранее Набсоветом размер девидендов.

За 2017 год чистая прибыль акционеров АЛРОСА по МСФО снизилась в 1,7 раза, до 77,1 млрд руб., на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов. 

АЛРОСА — крупнейший в мире производитель алмазов. Росимущество владеет 33% акций компании, еще 25% плюс одна акция принадлежит Якутии, и 8% акций — якутским улусам (районам Якутии). 

Теги: АЛРОСА , дивиденды
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