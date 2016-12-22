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СК возбудил дело после взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза»
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СК возбудил дело после взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза»
Общество, 17:04
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СК возбудил дело после взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза»

​Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийске, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает управление СК по ХМАО.

​По данным следствия, взорвался аппарат для очистки промышленных труб — дефектоскоп. Одна из литиевых батарей агрегата разгерметизировалась и после взаимодействия с кислородом взорвалась.

В результате двое рабочих предприятия получили тяжелые травмы, еще двое — травмы средней тяжести, а здоровью троих был причинен легкий вред.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда). В рамках расследования следствие проведет технические экспертизы дефектоскопа, а также элементов его питания на предмет исправности.

Ранее в региональном управлении МЧС РБК рассказали, что хлопок произошел в ремонтном цехе компрессорной станции «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийске. Однако горения и обвала не последовало. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что с предприятия эвакуировали всех людей.​

Теги: «Сургутнефтегаз» , Ханты-Мансийск , взрыв
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