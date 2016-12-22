ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,75 61,77 EUR Нал. 73,16 71,99 USD Бирж. 62,13 -0,13 EUR Бирж. 72,47 -0,18 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6258,00 +83,10 IMOEX 2339,87 +0,77% RTSI 1186,30 +0,75% Brent 75,23 +2,28% DJIA 25021,09 +0,39% Nasdaq 7841,04 +0,22%
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Лента новостей
В США взорвали две башни стартового комплекса на мысе Канаверал 18:24, Общество Хлопонин возглавит совет директоров «Россетей» 18:24, Политика План идеального побега за город вдвоем 18:15, РБК Стиль и ASUS ФСИН сообщила о состоянии объявившего голодовку Сенцова 18:13, Общество Власти проверят данные о сверхтоксичных отходах на подмосковной свалке 18:12, Общество МИД возмутился обвинениями в отказе восстановить Ту-154 Качиньского 18:12, Политика Трамп понадеялся на прогресс в обсуждении вопросов разоружения с Путиным 18:05, Политика Thomson Reuters подсчитал стоимость вручаемого ФИФА Кубка мира 18:03, Общество Трамп назвал ситуацию вокруг Крыма «катастрофой Обамы» 18:00, Политика Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании 18:00, Бизнес Баладжи Сринивасан, Coinbase: криптовалюты станут в 60 раз популярнее 17:55, Крипто Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 17:55, Спецпроект РБК Спорт Трамп назвал трагедией соглашение о «Северном потоке-2» 17:51, Политика Пицца «Дзюба» и булочка «Акинфеев»: бизнес подводит первые итоги ЧМ-2018 17:48, Бизнес Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2,5 трлн руб. 17:41, Финансы Microsoft вошел в «клуб 800»: стоит ли инвестировать 17:32, Quote Трамп и Мэй договорились взаимодействовать с Россией «с позиции силы» 17:27, Политика Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 17:27, РБК и Ингосстрах ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина 17:15, Политика ЦСКА подпишет контракт с уругвайским нападающим 17:12, Спорт СК возбудил дело после взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» 17:04, Общество Система питания долгожителей: 7 принципов диеты «голубой зоны» 16:59, Спецпроект РБК PINK Студия Лебедева проиграла иск к «Первому каналу» на 1 млн руб. 16:56, Бизнес Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 16:55, Партнерский материал Путин призвал ВТБ ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу 16:49, Финансы Как Тобольск стал центром культурной Сибири 16:37, Стиль «Поразила нежность русских женщин»: гости ЧМ о своих впечатлениях 16:36, Фотогалерея  Алексей Рогозин прокомментировал сообщения об увольнении из «Ильюшина» 16:34, Общество
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Политика, 17:15
0
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина

Действия президента России Владимира Путина одобряют 63,4% россиян, что на 1,44 п.п. больше, чем на прошлой неделе, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень одобрения деятельности В.Путина составил 63,4% и он повысился. Показатель доверия Владимира Путина — 37,6%», — сообщили во ВЦИОМе. При этом 10 мая деятельность президента одобряли 81,2% опрошенных, а доверяли ему 46,9%.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 31,2% респондентов, а правительства — 38%. Не одобрили действия премьера 53,2% граждан, а действия членов правительства не получили поддержки у 44,7% опрошенных.

В рейтинге доверия политикам лидирует Путин (37,6%), на втором месте министр обороны Сергей Шойгу (14,3%), а на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (12,1%). Медведеву доверяют 7,9% опрошенных, он занял пятую строчку в списке, уступив лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, которого поддержали 9,4% респондентов.

При этом рейтинг главы КПРФ Геннадия Зюганова увеличился за последние недели с 4,9 до 5,6%. Кроме того, увеличилась поддержка Павла Грудинина, директора Совхоза имени Ленина. Рейтинг доверия к нему вырос с 3,7 до 4,9%.

ВЦИОМ отметил снижение доверия россиян к президенту и ключевым министрам
Общество

В электоральном рейтинге политических партий первую строчку заняла «Единая Россия», при этом ее поддержка за последние недели снизилась с 49,9 до 38,8%. На втором месте КПРФ — за коммунистов готовы проголосовать 13,6% опрошенных, третью строчку заняла ЛДПР с поддержкой 10,3% респондентов. «Справедливая Россия» заняла четвертое место с 5,9% голосов.

При этом поддержка непарламентских партий выросла с 6,6 до 8,2%, а количество не желающих участвовать в выборах увеличилось с 7,2 до 8,6%.

Ранее ВЦИОМ сообщал о падении рейтингов доверия к президенту, премьер-министру и членам правительства России в июне. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов связал это с инициативой об изменении пенсионного законодательства. При этом показатели снижались несколько дней, после чего стабилизировались.

Теги: ВЦИОМ , рейтинг доверия
Главное
Арестован глава связанной с основателем Tez Tour чартерной авиакомпании Бизнес
Материалы по теме
ВЦИОМ зафиксировал снижение «эмоционального эффекта» от реформы пенсий Политика
ВЦИОМ зафиксировал ухудшение «социального самочувствия» россиян Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter