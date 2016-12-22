ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина

Действия президента России Владимира Путина одобряют 63,4% россиян, что на 1,44 п.п. больше, чем на прошлой неделе, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень одобрения деятельности В.Путина составил 63,4% и он повысился. Показатель доверия Владимира Путина — 37,6%», — сообщили во ВЦИОМе. При этом 10 мая деятельность президента одобряли 81,2% опрошенных, а доверяли ему 46,9%.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 31,2% респондентов, а правительства — 38%. Не одобрили действия премьера 53,2% граждан, а действия членов правительства не получили поддержки у 44,7% опрошенных.

В рейтинге доверия политикам лидирует Путин (37,6%), на втором месте министр обороны Сергей Шойгу (14,3%), а на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (12,1%). Медведеву доверяют 7,9% опрошенных, он занял пятую строчку в списке, уступив лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, которого поддержали 9,4% респондентов.

При этом рейтинг главы КПРФ Геннадия Зюганова увеличился за последние недели с 4,9 до 5,6%. Кроме того, увеличилась поддержка Павла Грудинина, директора Совхоза имени Ленина. Рейтинг доверия к нему вырос с 3,7 до 4,9%.

В электоральном рейтинге политических партий первую строчку заняла «Единая Россия», при этом ее поддержка за последние недели снизилась с 49,9 до 38,8%. На втором месте КПРФ — за коммунистов готовы проголосовать 13,6% опрошенных, третью строчку заняла ЛДПР с поддержкой 10,3% респондентов. «Справедливая Россия» заняла четвертое место с 5,9% голосов.

При этом поддержка непарламентских партий выросла с 6,6 до 8,2%, а количество не желающих участвовать в выборах увеличилось с 7,2 до 8,6%.

Ранее ВЦИОМ сообщал о падении рейтингов доверия к президенту, премьер-министру и членам правительства России в июне. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов связал это с инициативой об изменении пенсионного законодательства. При этом показатели снижались несколько дней, после чего стабилизировались.