Путин призвал ВТБ ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу

Президент России Владимир Путин сказал главе ВТБ Андрею Костину, что банку необходимо быстрее снижать ставки для малого бизнеса. Об этом он заявил во время встречи в Кремле.

Костин рассказал, что для малого бизнеса ставки в ВТБ находятся на уровне выше 10%, однако банк работает над их снижением.

«Гораздо быстрее нужно идти», — ответил на слова Костина президент.

При этом Путин отметил, что по России ставки для малого бизнеса уже меньше 10%. Глава ВТБ добавил, что банк старается ускорить процесс снижения ставок и для этого существуют условия.

Глава ВТБ на встрече с Путиным также заявил, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. При этом Костин отметил, что с начала 2018 года у населения России сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых стал меньше. По мнению главы банка, этот факт является важным элементом дедолларизации финансовой сферы. Он также попросил президента поручить ЦБ и правительству рассмотреть предложения специалистов ВТБ и поддержать процесс дедолларизации.