Чеченский министр объяснил призыв открыто заводить вторых жен

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил РБК свой призыв к мужчинам открыто заводить вторых и третьих жен.

«Я обращался и обращаюсь к мусульманам, так как согласно религии ислам, им разрешено иметь четырех жен. Но это совершенно необязательно. Тем более, что Всевышний говорит, что если вы сомневаетесь в том, будете ли между ними справедливыми, то лучше для вас одна [жена]», — отметил он.

По словам Умарова, ни женщин, ни мужчин насильно к многоженству не принуждают. «У нас сколько вдов, разведенных, почему они не должны иметь право на семью, на личную жизнь? Ислам — это религия, которая спасает эти семьи, ислам — это религия, которая заботится о женщине», — сказал Умаров.

Министр отметил, что, согласно исламу, лучше иметь несколько законных супруг, чем жену и любовниц на стороне. Он уточнил, что это возможно только в том случае, если мужчина ​«способен прокормить семью, способен дать женщине кров и достаток».

При этом Умаров подчеркнул, что большинство жителей Чечни ​имеют по одной жене. «Никого не вынуждаем, не заставляем жениться на второй, на третьей. Это полный абсурд. У меня единственная жена, пять детей, и всех она одна мне родила», — заключил он.

Ранее Умаров в эфире канала «Дождь» призвал мужчин «не лицемерить» и не скрывать многоженства. «Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — сказал он. При этом он опроверг информацию чеченской редакции «Радио Свобода» о том, что чеченских полицейских обязали завести вторых жен.