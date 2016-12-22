Ученые сообщили о солнечном затмении с суперлуной в пятницу 13-го‍

В пятницу 13 июля в южном полушарии пройдет солнечное затмение, которое совпадет с суперлунием — максимальным приближением Луны к Земле. Об этом сообщает научное издание Space.

В то же время издание подчеркивает, что зрителей этого редкого астрономического явления будет немного: его увидят в основном в Австралии, Новой Зеландии и Антарктиде. Лучше всего затмение будет видно из района Петерсен Бэнк в южной части континента, где расположена крупная колония императорских пингвинов. Как сообщает Nine News Melbourne‏, в последний раз в пятницу 13-го в Австралии солнечное затмение наблюдалось в декабре в 1974 года.

Это уже второе солнечное затмение в этом году. Первое наблюдалось в феврале.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников подтвердил агентству ТАСС, что нынешнее затмение будет видно только в южном полушарии.

В январе жители Земли наблюдали полное затмение Луны в момент суперлуния. В Северной Америке и на Гавайях наблюдалась так называемая «голубая луна», а на Ближнем Востоке, в Азии, России, Австралии и Новой Зеландии — «кровавая луна».





