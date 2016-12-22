Прокуратура назвала причину красного дождя в Норильске

Причиной красного дождя, выпавшего в Норильске на парковке Надеждинского металлургического завода в начале июля, стало ненадлежащее содержание трубопроводов в районе промышленной площадки. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края по итогам проведенной проверки.

По данным прокуратуры, из-за того, что трубопровод был поврежден, на кровле гидрометаллургического участка скопились вещества отвальных хвостов, состоящих в основном из инертных форм соединений железа. Чистка кровли проводилась с 30 июня по 3 июля, после чего часть мусора убрали в мешки, но порошкообразную пыль снесло порывами ветра. После дождя она стала красной.

«Данные факты в производственной деятельности хозяйствующего субъекта недопустимы и нарушают требования действующего законодательства», — отметили в прокуратуре.

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Руководителю ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» внесено представление об устранении нарушений.

Как говорится в сообщении Талнахской гидрометеорологической экспедиции, поступившем в РБК, 2 и 3 июля на метеостанции «Надежда» не было зафиксировано изменения цвета осадков.

Ранее в компании «Норильский никель» РБК сообщили, что красный дождь стал результатом уборки кровли цеха. При этом материал не убрали, поэтому его вынесло на территорию парковки.