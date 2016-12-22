Путин встретится с президентом Судана в преддверии финала ЧМ

Президент России Владимир Путин встретится со своим суданским коллегой Омаром аль-Баширом в Москве в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«(Встреча) будет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что Путин и аль-Башир встретятся до финала ЧМ. При этом пресс-секретарь не исключил, что у журналистов будет возможность присутствовать при общении президентов.

Накануне в посольстве Судана в Москве сообщили о том, что Омар аль-Башир намерен прибыть в Россию 13 июля. «Ожидается, что президент приедет в пятницу. Визит продлится два-три дня», — цитирует заявление посольства ТАСС.

В ноябре прошлого года аль-Башир приезжал с официальным визитом в Россию. Тогда он встретился с Путиным в Сочи. Встреча президентов стала первой несмотря на то, что аль-Башир находится на посту президента Судана с 1993 года.

В настоящее время Омар аль-Башир находится в розыске Международного уголовного суда (МУС). Ордер на его арест был выдан 4 марта 2009 года. Тогда аль-Башира обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. Это был первый в истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.