Илюмжинов назвал политическим решение ФИДЕ отстранить его от должности

Кирсан Илюмжинов в разговоре с РБК высказал мнение, что решение отстранить его с должности президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) является политическим. Кроме того, он увидел в жалобе греческого шахматиста Георгиоса Макропулоса «конфликт интересов».

«Он так устраняет конкурентов и расчищает путь в президенты ФИДЕ. Кроме того, в прошлом году Макропулос был в США, встречался с Гарри Каспаровым. Они после этого начали писать письма и требовать, чтобы я подал в отставку», — заявил он.

По мнению Илюмжинова, комиссия по этике ФИДЕ отстранила его «неправомочно». Он пояснил, что высший законодательный и исполнительный орган ФИДЕ — Генеральная ассамблея.

Помимо этого Илюмжинов рассказал РБК, что он готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Макропулосу и комиссии по этике. «Здесь нарушение прав человека, меня отстраняют от участия в выборах президента ФИДЕ. Я считаю решение комиссии незаконным», — заявил он.

Илюмжинов отметил, что три человека не могут отстранить его от должности. «Всего должно было быть 5 [голосующих], а голосовали четверо. Одного отстранили, так как мы якобы дружим. Еще один проголосовал против», — рассказал он.

Днем 13 июля комиссия по этике ФИДЕ обнародовала решение об отстранении от должности президента федерации Кирсана Илюмжинова за нарушение этики. В сообщении ФИДЕ говорится, что начальный период отстранения составит шесть месяцев, с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года. Однако если в течение двухлетнего срока после этого Илюмжинов совершит действия, которые будут наносить вред интересам организации, то его отстранят еще на 12 месяцев.