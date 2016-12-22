«Роскачество» разъяснило вид «молочки» при новом техрегламенте

Эксперты разъяснили потребителям изменения техрегламента, с помощью которого будет легче определить молочные продукты с использованием заменителя молочного жира. Об этом сообщает «Роскачество».

Согласно новому техрегламенту «О безопасности молока и молочной продукции», продукты с заменителем молочного жира больше не могут использовать «молочные термины» в названиях, товарных знаках и на этикетках. В результате из названий таких продуктов должно быть ясно, что они содержат заменители молочного жира.

«В обновленном техрегламенте буквально так и написано: «В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии их производства», — отметили в Роскачестве.

Новый техрегламент вступает в силу 15 июля.

Ранее «Роскачество» провело исследование молока, в результате которого обнаружило в 25% продукции различные нарушения. Среди них были наличие растительных жиров, антибиотиков, а также снижение уровня жирности. Однако вся продукция оказалась безопасной для здоровья.