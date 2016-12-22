Замдиректора «Аэропортов Красноярья» обвинили в получении взятки вещами

Заместителя генерального директора федерального казенного предприятия «Аэропорты Красноярья» обвинили в получении взятки в виде имущества. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска.

По версии следствия, фигурант дела с 2014 по 2017 год, занимая в этот период должность начальника отдела материально-технического снабжения «Аэропортов Красноярья», «систематически получал от директора одной из коммерческих фирм взятки в виде имущества (вещи, автомобильное оборудование, запасные части)». Взамен он предоставлял этой фирме возможность быть единственным поставщиком услуг для «Аэропортов Красноярья» в рамках проведения закупочной деятельности. Общая сумма взятки составила свыше 260 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ведомство имя обвиняемого не называет. По данным «Коммерсанта», речь идет об Олеге Шмакове.

8 июля по обвинению во взятке в особо крупном размере был арестован генеральный директор аэропорта Якутск Николай Местников. По версии следователей, он получил от бизнесменов 14 млн руб.