Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинг самых дорогих для проживания городов, в который попали Москва и Санкт-Петербург. Исследование опубликовано на сайте финансового холдинга.

Самыми дорогими городами оказались Цюрих и Женева. На третьем месте расположился Осло. Также в пятерку самых дорогих городов попали Копенгаген и Нью-Йорк. Всего в рейтинге 77 городов.

Согласно исследованию, ежемесячно доход семьи из трех человек для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг, не включая траты на жилье, в Цюрихе составляет $4,260. Самым дешевым городом рейтинга стал Каир ($1,272).

Санкт-Петербург занял в этом списке 51-е место, а Москва — 54-е. Исследователи оценили минимальные затраты в Петербурге в $2,297, в Москве — в $2,264. Выше Москвы в рейтинге оказались, в частности, Загреб, Афины, Любляна, Братислава и Таллин. Киев расположился на 75-м месте.

Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти $4 тыс. в месяц). В Москве можно уложиться в менее чем $1,550 тыс., в Санкт-Петербурге — $950.

В марте аналитическое подразделение издателя журнала The Economist опубликовало исследование по 10 городам мира, где жизнь дорожает наиболее стремительными темпами. В него попали Москва и Санкт-Петербург. Выше Москвы в топ-10 дорожающих городов разместились Киев (Украина), Прага (Чехия), Белград (Сербия) и Претория (ЮАР).