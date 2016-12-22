В Домбае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Москвы

Спасатели нашли тело погибшего туриста в горах Карачаево-Черкесии. Об этом РБК сообщили в региональном главке МЧС. Информация о пропаже туриста из Москвы, мужчины 1965 года рождения, поступила спасателям вечером 12 июля.

«13 июля 2018 года в 04:00 поисково-спасательные работы по поиску пропавшего туриста в поселке Домбай Карачаевского городского округа в районе маятниковой дороги (смотровая поляна) были возобновлены. По состоянию на 06:00 спасатели нашли тело пропавшего туриста и передали сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, турист упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген. Спасатели обследовали оба берега реки протяженностью 1 км от места, где упал турист. На его поиски привлекались пятеро спасателей и одна единица техники.

В марте охотник нашел туриста, который пропал в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области.





