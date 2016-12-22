ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Диамант»

Центральный банк отозвал лицензии у страховой компании «Диамант». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В приказе Центробанка отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО.

В ЦБ уточнили, что это решение было принято, после того как компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия страховых лицензий.

«В связи с отзывом лицензий ООО «Cтраховая компания «Диамант» обязано: принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям», — уточнили в Центробанке.

ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании «Диамант» 29 июня. Тогда регулятор отметил, что страховая компания не исполняла предписания, в частности не отвечала требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности.